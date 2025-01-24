Протас впервые забросил 20 шайб за сезон в НХЛ. Он 5-й игрок из Беларуси с таким достижением
Алексей Протас – 5-й игрок из Беларуси с 20+ шайбами за сезон в НХЛ.
Форвард «Вашингтона» стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:0).
На счету 24-летнего игрока стало 40 (20+20) очков в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+27».
Протас впервые достиг отметки 20+ шайб за сезон и стал 5-м в истории лиги игроком из Беларуси с таким достижением.
Он присоединился к Михаилу Грабовскому (3 таких сезона), Андрею Костицыну (3), Егору Шаранговичу («Калгари», 2, в том числе рекорд – 31 шайба в сезоне-2023/24) и Сергею Костицыну (1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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