Ротенберг о 3:5 с «Динамо»: «Увидим другого вратаря в следующей игре, думаю. Плешков выздоровел, есть Мойсевич – все сильные»
Вчера армейцы уступили дома со счетом 3:5. Ворота хозяев весь матч защищал Егор Заврагин.
«Улучшаем работу с вратарями. Сейчас Максим Соколов болеет, к сожалению. Сильно заболел. Желаем ему здоровья. Какое-то время его не будет. У нас идет работа тренерского штаба по вратарям.
Есть изменения работы с вратарями с точки зрения упражнений, вы видели, что с «Локомотивом» мы уже улучшили этот компонент. Сегодня есть над чем работать.
Думаю, что в следующей игре мы увидим другого вратаря. У нас есть сильные ребята. Слава богу, и Плешков выздоровел. Он болел сильно, тоже грипп. Долгое время его не было. Но сейчас у нас есть и Паша Мойсевич, и Артемий Плешков, и Егор Заврагин. Все сильные вратари.
Поэтому, я думаю, что в следующей игре мы дадим возможность проявить себя другому вратарю», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о 3:5 от «Динамо»: «СКА здорово начал, забросил хорошие шайбы. Где‑то были недоработки у ребят, продолжаем работать»
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