Ротенберг о 3:5 от «Динамо»: «СКА здорово начал, забросил хорошие шайбы. Где‑то были недоработки у ребят, продолжаем работать»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил поражение от «Динамо».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 3:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. СКА вел в счете 3:0 до 30-й минуты.

«Мы здорово начали, забросили хорошие шайбы. Где‑то были недоработки у ребят, поэтому продолжаем работать. Готовимся к следующей игре», – сказал Ротенберг .

СКА в следующем матче «Салават Юлаев» в субботу.

СКА проиграл «Динамо» (3:5), ведя 3:0 до 30-й минуты. Счет по броскам в створ – 44-26 в пользу команды Ротенберга