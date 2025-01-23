Ротенберг о 3:5 от «Динамо»: «СКА здорово начал, забросил хорошие шайбы. Где‑то были недоработки у ребят, продолжаем работать»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил поражение от «Динамо».
Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 3:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. СКА вел в счете 3:0 до 30-й минуты.
«Мы здорово начали, забросили хорошие шайбы. Где‑то были недоработки у ребят, поэтому продолжаем работать. Готовимся к следующей игре», – сказал Ротенберг.
СКА в следующем матче «Салават Юлаев» в субботу.
СКА проиграл «Динамо» (3:5), ведя 3:0 до 30-й минуты. Счет по броскам в створ – 44-26 в пользу команды Ротенберга
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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