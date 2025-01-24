Два клуба НХЛ интересуются Никулиным из «Локомотива». У 23-летнего форварда 8+12 за 47 матчей сезона в КХЛ (Артур Хайруллин)

Два клуба НХЛ интересуются Степаном Никулиным из «Локомотива».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 23-летний форвард проводит третий полноценный сезон в Фонбет чемпионате КХЛ за ярославцев.

В текущей регулярке Никулин набрал 20 (8+12) очков за 47 матчей при среднем игровом времени 13:48 и полезности «плюс 1».

Его действующий контракт с «Локомотивом » рассчитан до конца мая 2025 года.