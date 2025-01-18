Защитник «Локомотива» Симашев подпишет контракт с «Ютой» после этого сезона

Дмитрий Симашев перейдет в клуб НХЛ после нынешнего сезона в КХЛ.

Защитник «Локомотива» подпишет соглашение с «Ютой» после этого сезона, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В нынешнем сезоне Дмитрий Симашев набрал 6 (1+5) очков при полезности «плюс 11» и среднем игровом времени 16:42.

Симашев задрафтован «Аризоной» под общим шестым номером на драфте НХЛ-2023. В 2024 году франзиша переехала в Юту.