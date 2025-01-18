Защитник «Локомотива» Симашев подпишет контракт с «Ютой» после этого сезона
Дмитрий Симашев перейдет в клуб НХЛ после нынешнего сезона в КХЛ.
Защитник «Локомотива» подпишет соглашение с «Ютой» после этого сезона, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В нынешнем сезоне Дмитрий Симашев набрал 6 (1+5) очков при полезности «плюс 11» и среднем игровом времени 16:42.
Симашев задрафтован «Аризоной» под общим шестым номером на драфте НХЛ-2023. В 2024 году франзиша переехала в Юту.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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