Березкин об интересе «Эдмонтона»: «Они пишут, но не так много. Думаю только о «Локомотиве» в этот год»
Максим Березкин высказался о продлении контракта с «Локомотивом».
В нынешнем сезоне 23-летний форвард набрал 19 (6+13) очков за 22 игры при полезности «плюс 13». Права на Березкина в НХЛ принадлежат «Эдмонтону».
– У тебя заканчивается контракт после этого сезона. «Локомотив» же всегда старается продлевать своих воспитанников заранее. Есть ли разговор с руководством?
– Пока не было никаких разговоров. В этот год я думаю только о «Локомотиве».
– Из «Эдмонтона» пишут, звонят?
– Пишут, но не так много. Но повторюсь, что все мысли только об этом сезоне, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.
Березкин – 3-й игрок со 100+ очками в КХЛ, родившийся в XXI веке. Он набирает баллы в 11 играх подряд – 3-й игрок «Локомотива» с таким достижением
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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