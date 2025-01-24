Аскаров впервые пропустил 6 шайб в матче НХЛ, отразив 32 из 38 бросков «Нэшвилла» – своего бывшего клуба. Поражение – 3-е подряд
Ярослав Аскаров впервые пропустил 6 шайб в матче НХЛ.
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч с «Нэшвиллом» (5:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
22-летний россиянин впервые сыграл против бывшего клуба и отразил 32 из 38 бросков.
Поражение стало для него 3-м подряд и 7-м в 10 матчах в сезоне (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,93).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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