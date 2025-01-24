Барбашев прервал серию из 7 матчей без очков, набрав 0+1 с «Сент-Луисом». У него 31 балл в 38 играх
Иван Барбашев прервал серию из 7 матчей без очков, набрав 0+1 с «Сент-Луисом».
Форвард «Вегаса» ассистировал Виктору Олофссону при второй шайбе «Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (4:2).
На счету 29-летнего россиянина 31 (15+16) очко в 38 играх. Он прервал серию из 7 матчей без результативных действий (в том числе 6 – после травмы, из-за которой игрок пропустил около месяца).
Сегодня Барбашев (19:05, 0:51 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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