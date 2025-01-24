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Мамбеталиев о 12 поражениях «Барыса» подряд: «Стараемся в каждой игре показывать комбинационный хоккей. Есть ошибки, не реализуем моменты. Понимаем, что тяжело попасть в плей-офф»

Галым Мамбеталиев оценил серию поражений «Барыса» из 12 матчей.

Тренер казахстанского клуба высказался после игры Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:3 Б).

– Ребята старались. В принципе дисциплинированно сыграли, одно удаление. В конце, конечно, «6 на 5», пропустили гол. Опять на те же грабли наступили, оставалось чуть-чуть времени. Винить некого. Зашла и зашла. 

По буллитам поставили тех, кто может забить. Один только реализовал. На кого надеялись, те не забили.

– Какая психологическая атмосфера в команде после 12 поражений подряд?

– Мы все равно стараемся в каждой игре показывать хороший хоккей, именно комбинационный. Есть ошибки, не реализуем моменты. Ребята, которые вышли после травмы, пока не вошли в форму. Но молодежь сегодня неплохо отыграла. Забили гол, выиграли свой микроматч. 

Про атмосферу в команде скажу, что ребята понимают, и мы понимаем, что через победы приходит уверенность. На каждую игру выходим с боевым настроем. Самоотдача хорошая и на тренировках, и в игре. Есть моменты, конечно, кто-то может из состава выпадать. Говорим, подсказываем, где-то даже подкрикиваем, чтобы чуть наладить концентрацию в обороне. Также и подбадриваем ребят, чтобы они не падали духом.

Я не скажу, что унылое настроение. Да, понимаем, что тяжело попасть в плей-офф. Но все-таки стараемся, чтобы об этом не думали, а выходили на каждую игру. Это их рост и улучшение мастерства, – сказал тренер «Барыса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Барыса»
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