«Барыс» проиграл 12 матчей подряд и идет последним в КХЛ

«Барыс» потерпел 12 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Галыма Мамбеталиева проиграла «Адмиралу» (2:3 Б) в домашнем матче.

«Барыс» с 26 очками в 49 матчах занимает 12-е место в таблице Восточной конференции и последнее место в общей таблице КХЛ.

«Адмирал» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Леонида Тамбиева набрала 50 очков в 48 играх и идет 7-й на Востоке.