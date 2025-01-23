«Барыс» проиграл 12 матчей подряд и идет последним в КХЛ
«Барыс» потерпел 12 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Галыма Мамбеталиева проиграла «Адмиралу» (2:3 Б) в домашнем матче.
«Барыс» с 26 очками в 49 матчах занимает 12-е место в таблице Восточной конференции и последнее место в общей таблице КХЛ.
«Адмирал» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Леонида Тамбиева набрала 50 очков в 48 играх и идет 7-й на Востоке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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