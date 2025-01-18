Сергей Черкас: «Ветераны знают – СКА все равно будет лучшим. В сложной ситуации появляются люди, готовые сильнее критиковать и создавать нервозную обстановку. При неудачах друзья разбегаются»
Команда Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.
«Осталось не так много игр в преддверии паузы в чемпионате, связанной с проведением Континентальной хоккейной лигой Матча звезд. И нам, болельщикам, ветеранам СКА, хочется пожелать нашим ребятам, тренерскому штабу удачи и побед в следующих матчах.
Да, сезон складывается непросто, сочетаются яркие и красивые победы и неожиданные поражения.
Но тем не менее мы всегда рядом с командой, болеем за нее и верим в то, что можно поправить турнирное положение – тем более от второго до седьмого места всего несколько очков, и сейчас все команды играют неровно.
Конечно, давление на команду большое. Всегда в сложной ситуации появляются люди, которые готовы еще сильнее критиковать команду и создавать нервозную обстановку.
У победы много друзей. При неудачах все друзья куда-то разбегаются. Хочется, чтобы эта полоса прошла и команда вновь заиграла ярко и красиво.
Петербуржцы любят хоккей, любят СКА, болеют за команду, поддерживают ее. Заполняемость трибун тому подтверждение.
И мы, ветераны, верим в команду и знаем, что она все равно будет лучшей. Она и есть лучшая! У нас все впереди», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
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