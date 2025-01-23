Третьяк об Овечкине: «Саша полностью восстановился. Будем надеяться, что он сможет побить рекорд Гретцки в этом сезоне. Но на Бога надейся, а сам не плошай»

Владислав Третьяк оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

39-летний форвард идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон » идет успешно, часто выигрывает, Овечкин забивает. Судя по результативности, Саша полностью восстановился. Дай бог, чтобы не было больше травм.

Будем надеяться, что уже в этом сезоне он сможет побить рекорд. Но, как говорится, на Бога надейся, но сам не плошай», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк .

Овечкин о погоне за Гретцки: «В НХЛ ты играешь против лучших защитников, забивать трудно. В «Вашингтоне» отличная группа ребят. Если что-то случается, стараемся держаться вместе, поэтому мы сейчас успешны»