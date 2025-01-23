  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк об Овечкине: «Саша полностью восстановился. Будем надеяться, что он сможет побить рекорд Гретцки в этом сезоне. Но на Бога надейся, а сам не плошай»
1

Третьяк об Овечкине: «Саша полностью восстановился. Будем надеяться, что он сможет побить рекорд Гретцки в этом сезоне. Но на Бога надейся, а сам не плошай»

Владислав Третьяк оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

39-летний форвард идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» идет успешно, часто выигрывает, Овечкин забивает. Судя по результативности, Саша полностью восстановился. Дай бог, чтобы не было больше травм.

Будем надеяться, что уже в этом сезоне он сможет побить рекорд. Но, как говорится, на Бога надейся, но сам не плошай», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Овечкин о погоне за Гретцки: «В НХЛ ты играешь против лучших защитников, забивать трудно. В «Вашингтоне» отличная группа ребят. Если что-то случается, стараемся держаться вместе, поэтому мы сейчас успешны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
logoМатч ТВ
logoНХЛ
logoВладислав Третьяк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев о словах Трампа про Овечкина: «Это признание успеха русского хоккеиста. Владимир Владимирович также его постоянно упоминает и поздравляет»
8вчера, 10:42
Овечкин о погоне за Гретцки: «В НХЛ ты играешь против лучших защитников, забивать трудно. В «Вашингтоне» отличная группа ребят. Если что-то случается, стараемся держаться вместе, поэтому мы сейчас успешны»
2вчера, 09:49
Подколзин об Овечкине: «Один из величайших хоккеистов, у него дар от Бога. Играть против него – большая честь, мне было 5 лет, когда он пришел в НХЛ»
1522 января, 17:48
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» обыграл «Ладу», «Ак Барс» встретится с «Сибирью»
276 минут назад
Глазов о СКА: «Проиграть, ведя 3:0, это надо умудриться. Тренерское умение – не дать перехватить инициативу. У Ротенберга этого нет. Они отпустили игру, допускали катастрофические ошибки»
810 минут назад
Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота – 62
538 минут назад
Акользин о том, что СКА идет 6-м на Западе: «Не давит место в таблице. Главное – подойти к плей-офф в хорошем состоянии. Кубок можно выиграть с любым «посевом»
1254 минуты назад
Тэйвс не вернется в НХЛ в этом сезоне. 36-летний экс-форвард «Чикаго» будет готовиться к следующему чемпионату (Пьер ЛеБрюн)
9сегодня, 14:59
Агент Черных о потолке в КХЛ: «Надо поднимать или добавлять опции – раньше можно было выводить звезд из-под него. Приехал в СКА Кузнецов – супермегазвезда, лиге и зрителям интересно»
23сегодня, 14:46
Глазов о Ротенберге: «Понимает, что заехал не туда. Пора показывать результат, а игра не улучшается. Ветераны руки разводят – почему СКА из зоны не может выйти? Шайбу отнять?»
52сегодня, 14:32
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Айлендерс», «Тампа» против «Чикаго», «Вегас» в гостях у «Далласа»
11сегодня, 14:30
Вячеслав Малафеев: «СКА-Арена» – лучшая в мире, самая большая. Такой же повод для гордости, как и «Газпром Арена» – классный современный стадион»
23сегодня, 14:02
Задоров о «Ванкувере»: «Самые крутые 6 месяцев в карьере, играть там – сплошное удовольствие. Гончар много работал с защитниками индивидуально, я сильно изменился как хоккеист»
1сегодня, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
О′Делл дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Сибирью». Он не играл с 8 октября
24 минуты назад
Крикунов о хите Шалунова против Никишина: «Удивлен реакцией КХЛ не давать дисквалификацию. Удар в голову, отрыв ног ото льда – это удаление до конца игры»
4сегодня, 15:15
Юртайкин о зарплате: «В АХЛ было от 7 до 9 тысяч долларов в месяц, в НХЛ – 20 тысяч за полмесяца. Все уходило на квартиру, машину и питание, но было комфортно»
2сегодня, 14:17
Кравчук о дисквалификации Макдэвида: «Особое отношение к звездам в НХЛ исчезло. В лиге супержестко судят удары в голову после исков бывших игроков из-за сотрясений»
1сегодня, 12:14
Юртайкин о финансах «Лады»: «С задержкой зарплаты столкнулся всего раз. Стабильно выплачивают и предоставляют все условия. Мне не на что жаловаться»
сегодня, 11:16
Джарвис с 2+2, Корписало с шатаутом и Хайман с 2+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 10:25
Драйзайтль забил 155-й гол в большинстве – 5-й результат в НХЛ среди действующих игроков. Впереди только Овечкин, Стэмкос, Малкин и Кросби
2сегодня, 09:30
Маркстрем выбыл на месяц из-за растяжения связок колена. Голкипер «Нью-Джерси» не доиграл матч с «Бостоном», столкнувшись с Брэзо
1сегодня, 08:45
Протас впервые забросил 20 шайб за сезон в НХЛ. Он 5-й игрок из Беларуси с таким достижением
10сегодня, 07:55
«Рейнджерс» не проигрывают в основное время 10 матчей подряд при 7 победах на отрезке. Клуб отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
9сегодня, 07:34
Рекомендуем