Третьяк об Овечкине: «Саша полностью восстановился. Будем надеяться, что он сможет побить рекорд Гретцки в этом сезоне. Но на Бога надейся, а сам не плошай»
Владислав Третьяк оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.
39-летний форвард идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Вашингтон» идет успешно, часто выигрывает, Овечкин забивает. Судя по результативности, Саша полностью восстановился. Дай бог, чтобы не было больше травм.
Будем надеяться, что уже в этом сезоне он сможет побить рекорд. Но, как говорится, на Бога надейся, но сам не плошай», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Овечкин о погоне за Гретцки: «В НХЛ ты играешь против лучших защитников, забивать трудно. В «Вашингтоне» отличная группа ребят. Если что-то случается, стараемся держаться вместе, поэтому мы сейчас успешны»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем