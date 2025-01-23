Третьяк о сотрудничестве с Китаем: «Российские ноу-хау в области детского хоккея вызывают большой интерес. С удовольствием делимся разработками с китайскими друзьями»

Владислав Третьяк рассказал о взаимодействии российского и китайского хоккея.

В четверг в Москве прошла пресс-конференция, посвященная российско‑китайскому фестивалю зимних видов спорта. Он пройдет на льду реки Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ 22-23 февраля.

«Взаимодействие российского и китайского хоккея идет по многим направлениях. На протяжении нескольких сезонов китайские клубы выступали в чемпионате ВХЛ, выйдя из состава лиги только из-за пандемии и связанных с ней въездных ограничений.

Если они захотят вернуться во вторую по силе профессиональную лигу нашей страны – двери всегда открыты, мы с радостью включим их в состав ВХЛ .

Хорошей традицией становятся и новые международные турниры среди студентов. На соревнования, которые прошли в ноябре 2023-го во Владивостоке, были приглашены китайские команды. У них остались самые хорошие впечатления от участия в этих матчах, планируется количественное и географическое расширение соревнований, дальнейшее сближение в этой сфере.

Большой интерес у наших партнеров вызывают и российские ноу-хау в области детского хоккея. НППХ «Красная Машина», разработанная и внедряемая Федерацией хоккея России – комплекс самых современных инновационных методик работы с юными игроками, позволяющих массово готовить спортсменов с высоким уровнем хоккейного мастерства.

Мы дорожим нашими разработками, но с китайскими друзьями делимся ими с удовольствием. Китайскому хоккею очень интересна «Красная Машина». Самые разные школы и города стараются внедрять инновационные методики российской НППХ, обращаются к нам за помощью в этих вопросах.

Например, в прошлом году в нас в гостях побывала делегация управления спорта провинции Шандун. На ней обсуждалось использование «Красной Машины» в детских школах провинции, а также обучение китайских хоккейных тренеров. Мы готовы оказывать любую помощь, которая потребуется нашим партнерам в этой сфере.

Очень много сделано для того, чтобы поднять китайский хоккей. И сотрудничество будет продолжаться», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк .