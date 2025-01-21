Мэттьюс стал 3-м в истории «Торонто» по играм с 2+ очками – 202. Лидирует Сундин – 274 матча

Остон Мэттьюс вышел на третье место в истории «Торонто» по играм с 2+ очками.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:3), в котором 27-летний форвард набрал 2 (1+1) балла за результативность.

Мэттьюс заработал два и более очков за игру в 202-й раз. Он обошел по этому показателю Дэйва Кеона и вышел на единоличное третье место в истории «Торонто ».

Лидирует Матс Сундин – 274 игры, на втором месте Дэррил Ситтлер с 244 такими матчами.

Марнер побил рекорд «Торонто» по матчам с 2+ передачами – 123 игры. Он превзошел Сальминга