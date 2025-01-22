Леонтьев о 10-м месте «Нефтехимика»: «За плей-офф будем сражаться до конца, впереди еще 20 игр. Не хватает парней, которые сейчас в лазарете»

Олег Леонтьев оценил результаты «Нефтехимика» в текущем сезоне.

Клуб из Нижнекамска проиграл «Витязю» со счетом 3:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 41 баллом в 48 матчах. У команды лишь 2 победы в 15 последних играх и 6 поражений подряд.

– Неплохо начали, повели. Потом соперник добавил и сравнял счет. В третьем периоде было понятно, что игра будет до гола. К сожалению, индивидуальные ошибки привели к пропущенной шайбе. Парни всю игру старались, сражались.

Но не хватило мастерства некоторым игрокам. Нам не хватает и тех парней, которые сейчас находятся в лазарете. Плюс два прошедших матча провели с сильными соперниками, это тоже наложило свой отпечаток.

Парни стараются, но надо делать результат. У нас есть игра, есть бойцы, которые ведут за собой команду. Поэтому за плей-офф мы будем сражаться до конца.

– Что нужно сделать, чтобы вытащить команду из этой ситуации?

– Хоккей – непредсказуемый вид спорта. Одно неправильное или правильное движение может переломить ход матча. Тут все тонко, поэтому нам нужно пережить этот момент и выдать победную игру. Дальше, как говорится, пойдем вперед.

– У вас, наверняка, есть определенный план, по которому двигаетесь?

– У нас впереди еще 20 игр. Повторюсь, никто руки не опускает, поэтому будем сражаться до последнего. Мы не собираемся сдаваться.

– По какой причине не играет новобранец Тимур Хайруллин?

– На данный момент он получает игровую практику в «Ижстали».

– В январе были задействованы три вратаря. Можете рассказать, как выбирается голкипер на матч?

– Решение принимается совместно с тренерским штабом, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.