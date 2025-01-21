Форвард «Витязя» Готье: «Россия – прекрасная страна, везде чистые города и дружелюбные люди. В Москве нравится архитектура и удобное метро»

Форвард «Витязя» Фредерик Готье поделился впечатлениями от России.

29-летний канадец проводит первый сезон в Фонбет чемпионате КХЛ. На его счету 19 (12+7) очков в 46 матчах при полезности «минус 7».

– Уже полгода вы живете в России. Какие впечатления у вас сложились?

– Мне все нравится, люди вокруг дружелюбные. У меня появилось несколько друзей в команде, и мы можем с ними сходить на ужин или погулять.

– Вам повезло, что вы живете в московском регионе.

– Москва – прекрасный город, я с удовольствием там бываю. Мне нравится архитектура, и там всегда есть чем заняться. Я посетил Красную площадь, а также несколько музеев. Их название я не помню, но мне было интересно познакомиться с культурой страны.

Еще бы отметил, что в Москве чистое и удобное метро. Я несколько раз пользовался им, чтобы ездить по городу.

– Путешествовать по России вам тоже нравится?

– Россия – очень большая, прекрасная страна. Куда бы мы ни приехали, везде красивые и чистые города.

Наша первая же поездка в сезоне была на Дальний Восток, и перелет во Владивосток стал самым продолжительным в моей жизни. Это был интересный опыт, – сказал нападающий «Витязя » Фредерик Готье .