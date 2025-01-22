Драйзайтль о дисквалификации Макдэвида: «Три матча – слишком много. Мы не слишком заботимся, чтобы лучшие хоккеисты НХЛ оставались в игре, видимо»
Капитан «Ойлерс» был отстранен на 3 матча регулярного чемпионата НХЛ за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Конора Гарланда.
«Мне кажется, три матча – это слишком много, для обеих сторон. Но, видимо, нас не особо волнует, чтобы лучшие игроки Лиги оставались в игре, так что оставлю это без комментариев», – сказал форвард «Эдмонтона».
Драйзайтль также упомянул, что Конор Гарланд не был наказан за то, что прижал Макдэвида к борту за несколько мгновений до того, как капитан «Ойлерс» ответил ему ударом клюшкой.
«Для меня это очевидное удаление. Коннор не хотел связываться с Гарландом в той ситуации. На табло оставалось 12 секунд. Мы пытались забить, а не затевать разборки.
Я понимаю, что игра проходит быстро и судьи не всегда могут принимать правильные решения. Но в данном случае, на мой взгляд, этого можно было избежать», – сказал Леон Драйзайтль.
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