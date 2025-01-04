Беднар о травме Уэджвуда: «Судья сказал, что игра не была остановлена, потому что мы толкнули их парня на Скотта. Я ответил: «Мне насрать, он травмирован». Дайте свисток. Это вопрос безопасности игроков»

Джаред Беднар недоволен реакцией судей на травму Скотта Уэджвуда.

В матче между «Баффало» и «Колорадо» (5:6 ОТ) форвард «Сэйбрс» Зак Бенсон упал на ногу вратарю Уэджвуду после столкновения с нападающим «Эвеланш» Паркером Келли .

Пока голкипер держался за ногу, лежа на льду, Бенсон поднялся, подхватил шайбу и отправил ее в ворота. Судьи засчитали гол .

«Судья сказал, что игра не была остановлена, потому что мы толкнули их парня на Скотта. Я сказал: «Мне насрать, он травмирован». Они стоят там, а он сидит с травмой, дайте свисток.

Если шайба все еще перед воротами, и они бьют по ней, и она попадает в ворота, я бы сказал: «Ладно». Но как только шайба вылетает в угол, они должны останавливать игру. Они постоянно делают это для полевых игроков из соображений безопасности.

В правилах указано, что мы должны коснуться шайбы, но они не следуют этому правилу. Они никогда не следуют этому правилу. Две игры назад мы были в зоне нападения, один из игроков соперника получил травму. И они останавливают игру, потому что игрок лежит травмированный на линии броска. Так же должно быть и с вратарями.

Если он травмирован и не встает, а они могут это увидеть, стоят там и смотрят на это, должен прозвучать свисток. Это просто», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар .

После гола Беднар взял тренерский запрос на блокировку вратаря.

«Думал ли я, что это блокировка? Нет, это не блокировка вратаря, потому что наш игрок столкнулся с [Бенсоном]. И он упал на нашего вратаря. Но когда вратарь травмирован, вы даете свисток. Это то, что постоянно происходит с игроками в любой зоне.

То, что они просто оставить все как есть, а затем засчитали гол – безумие. Это вопрос безопасности игроков», – добавил тренер.

Бенсон травмировал вратаря «Колорадо» Уэджвуда, упав ему на ногу. Пока голкипер лежал, форвард «Баффало» поднялся и забил гол – судьи засчитали