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  • Беднар о травме Уэджвуда: «Судья сказал, что игра не была остановлена, потому что мы толкнули их парня на Скотта. Я ответил: «Мне насрать, он травмирован». Дайте свисток. Это вопрос безопасности игроков»
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Беднар о травме Уэджвуда: «Судья сказал, что игра не была остановлена, потому что мы толкнули их парня на Скотта. Я ответил: «Мне насрать, он травмирован». Дайте свисток. Это вопрос безопасности игроков»

Джаред Беднар недоволен реакцией судей на травму Скотта Уэджвуда.

В матче между «Баффало» и «Колорадо» (5:6 ОТ) форвард «Сэйбрс» Зак Бенсон упал на ногу вратарю Уэджвуду после столкновения с нападающим «Эвеланш» Паркером Келли.

Пока голкипер держался за ногу, лежа на льду, Бенсон поднялся, подхватил шайбу и отправил ее в ворота. Судьи засчитали гол.

«Судья сказал, что игра не была остановлена, потому что мы толкнули их парня на Скотта. Я сказал: «Мне насрать, он травмирован». Они стоят там, а он сидит с травмой, дайте свисток.

Если шайба все еще перед воротами, и они бьют по ней, и она попадает в ворота, я бы сказал: «Ладно». Но как только  шайба вылетает в угол, они должны останавливать игру. Они постоянно делают это для полевых игроков из соображений безопасности.

В правилах указано, что мы должны коснуться шайбы, но они не следуют этому правилу. Они никогда не следуют этому правилу. Две игры назад мы были в зоне нападения, один из игроков соперника получил травму. И они останавливают игру, потому что игрок лежит травмированный на линии броска. Так же должно быть и с вратарями.

Если он травмирован и не встает, а они могут это увидеть, стоят там и смотрят на это, должен прозвучать свисток. Это просто», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

После гола Беднар взял тренерский запрос на блокировку вратаря. 

«Думал ли я, что это блокировка? Нет, это не блокировка вратаря, потому что наш игрок столкнулся с [Бенсоном]. И он упал на нашего вратаря. Но когда вратарь травмирован, вы даете свисток. Это то, что постоянно происходит с игроками в любой зоне.

То, что они просто оставить все как есть, а затем засчитали гол – безумие. Это вопрос безопасности игроков», – добавил тренер.

Бенсон травмировал вратаря «Колорадо» Уэджвуда, упав ему на ногу. Пока голкипер лежал, форвард «Баффало» поднялся и забил гол – судьи засчитали

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
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травмы
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