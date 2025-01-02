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Ничушкин не сыграет против «Баффало» из-за травмы. Он может пропустить 7-10 дней

Валерий Ничушкин пропустит матч против «Баффало» из-за травмы.

Форвард «Колорадо» получил повреждение нижней части тела в игре с «Виннипегом» 1 января.

В текущем сезоне на счету Валерия Ничушкина 17 (11+6) очков в 21 игре при полезности «+6».

«Травма нижней части тела. На данный момент я бы классифицировал его статус как «со дня на день».

Сегодня он, очевидно, не сыграет, а потом мы будем следить за ним. Я не думаю, что это что-то действительно серьезное, но это может вывести его из строя на 7-10 дней.

Мы просто посмотрим, как пройдут следующие несколько дней, какого прогресса он добьется», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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logoДжаред Беднар
травмы
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