«Трактор» проиграл «Сибири» и прервал серию из 4 побед подряд. Команда Гру – 1-я на Востоке
«Трактор» проиграл впервые за 5 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру уступила «Сибири» со счетом 3:4 в домашнем матче.
На данный момент у «Трактора» 67 очков после 50 игр, клуб занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Сибирь» прервала серию из 3 поражений подряд. Команда тренера Вадима Епанчинцева набрала 47 очков в 47 матчах и идет 8-й на Востоке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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