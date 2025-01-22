«Трактор» проиграл «Сибири» и прервал серию из 4 побед подряд. Команда Гру – 1-я на Востоке

«Трактор» проиграл впервые за 5 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру уступила «Сибири » со счетом 3:4 в домашнем матче.

На данный момент у «Трактора » 67 очков после 50 игр, клуб занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сибирь» прервала серию из 3 поражений подряд. Команда тренера Вадима Епанчинцева набрала 47 очков в 47 матчах и идет 8-й на Востоке.