Артем Земченок высказался о турнирном положении СКА.

21 января клуб победил «Локомотив » (5:2), прервав четырехматчевую серию поражений.

На данный момент СКА занимает 6-е место в таблице Запада.

– Насколько важен вопрос итоговой позиции на Западе?

– На нас это уже не сильно влияет. Нам главное в восьмерке быть. Понятно, что не с последних мест выходить, но сейчас главное – найти свою игру, чтобы с этой игрой уже подходить к плей-офф.

Будем мы на первом месте, будем на третьем, пятом – без разницы. Главное, чтобы была такая же игра, как с «Локомотивом», – друг за друга, с хорошим движением. Будем продолжать так же играть – тогда нам без разницы, с какого места выходить в плей-офф. Нам по силам всех обыграть, – сказал защитник СКА Артем Земченок.