Земченок о таблице: «СКА главное в восьмерке быть. Будем на первом месте, на пятом – без разницы. Главное, чтобы была такая же игра, как с «Локомотивом», – друг за друга, с хорошим движением»
Артем Земченок высказался о турнирном положении СКА.
21 января клуб победил «Локомотив» (5:2), прервав четырехматчевую серию поражений.
На данный момент СКА занимает 6-е место в таблице Запада.
– Насколько важен вопрос итоговой позиции на Западе?
– На нас это уже не сильно влияет. Нам главное в восьмерке быть. Понятно, что не с последних мест выходить, но сейчас главное – найти свою игру, чтобы с этой игрой уже подходить к плей-офф.
Будем мы на первом месте, будем на третьем, пятом – без разницы. Главное, чтобы была такая же игра, как с «Локомотивом», – друг за друга, с хорошим движением. Будем продолжать так же играть – тогда нам без разницы, с какого места выходить в плей-офф. Нам по силам всех обыграть, – сказал защитник СКА Артем Земченок.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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