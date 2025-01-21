Плотников после 5:2 с «Локомотивом»: «Достали яйца, стали мужиками. Запомните этот момент. Теперь, #####, бьемся в каждой игре»

Сергей Плотников высказался после победы СКА в игре с «Локомотивом» (5:2).

Нападающий, сделавший дубль, был признан лучшим игроком СКА в этом матче.

«Сегодня показали то, о чем мы договаривались. Достали яйца, стали мужиками.

Запомните этот момент. Теперь, ##### (блин), с этого дня мы бьемся в каждом игре», – сказал нападающий СКА Сергей Плотников в раздевалке команды.

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