Плотников после 5:2 с «Локомотивом»: «Достали яйца, стали мужиками. Запомните этот момент. Теперь, #####, бьемся в каждой игре»
Сергей Плотников высказался после победы СКА в игре с «Локомотивом» (5:2).
Нападающий, сделавший дубль, был признан лучшим игроком СКА в этом матче.
«Сегодня показали то, о чем мы договаривались. Достали яйца, стали мужиками.
Запомните этот момент. Теперь, ##### (блин), с этого дня мы бьемся в каждом игре», – сказал нападающий СКА Сергей Плотников в раздевалке команды.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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