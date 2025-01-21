Никитин о 2:5 от СКА: «У соперника достаточно мастерства, лишний раз судьбу испытывать не стоит. Мы сегодня позволили себе это»
Игорь Никитин прокомментировал поражение в игре против СКА (2:5).
«Локомотив» перебросал соперника со счетом 28:16.
– СКА играл достаточно пассивно, не спутало ли это ваши карты? Получается, вашими картами вас же били.
– Не буду в такие моменты вдаваться, игра – такая стихия…
Просто у СКА достаточно мастерства, лишний раз судьбу испытывать не стоит. Мы сегодня позволили себе это, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем