Никитин о 2:5 от СКА: «У соперника достаточно мастерства, лишний раз судьбу испытывать не стоит. Мы сегодня позволили себе это»

Игорь Никитин прокомментировал поражение в игре против СКА (2:5).

«Локомотив» перебросал соперника со счетом 28:16.

– СКА играл достаточно пассивно, не спутало ли это ваши карты? Получается, вашими картами вас же били.

– Не буду в такие моменты вдаваться, игра – такая стихия…

Просто у СКА достаточно мастерства, лишний раз судьбу испытывать не стоит. Мы сегодня позволили себе это, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .