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  • Козлов о 2:0 с «Северсталью»: «Салават» играл сконцентрировано, с большим объемом работы, прессинговал. Была нацеленность на борьбу и стыки»
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Козлов о 2:0 с «Северсталью»: «Салават» играл сконцентрировано, с большим объемом работы, прессинговал. Была нацеленность на борьбу и стыки»

Виктор Козлов подвел итоги встречи с «Северсталью».

Уфимский клуб одержал победу со счетом 2:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ и вышел на 1-е место на Востоке. 

– Хорошее начало, хорошие скорости с первой до последней минуты. Ребята прессинговали, Самонов провел 20-й матч на ноль в КХЛ. В концовке Василевский поймал на себя шайбу, это ключевой момент, когда команда играет друг за друга.

– Вы и хоккеисты были недовольны качеством игры с «Амуром». Сегодня остались довольны?

– Сегодня и соперник играл активно, это быстрая команда. Ребята двигали ногами, была нацеленность на борьбу и стыки на отличном уровне.

– Два раза сыграли с «Северсталью» на ноль. Как удалось сыграть так против атакующей команды?

– Хорошее действие всех игроков. Играли сконцентрировано, с большим объемом работы. Все ребята молодцы.

Алалыкин в третьем матче подряд забивает. За счет чего он прибавил?

– Он молодец, работает. Он старается, мы работаем с игроками.

– Не было Зоркина, что с ним?

– Ротация, готовится к следующему матчу.

– Временно вышли на первое место в Восточной конференции. Что оно означает для вас?

– Ничего. Да, это хороший показатель для команды, но еще играть и играть. Самое важное начнется в плей-офф, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Салавата»
logoСеверсталь
logoАлексей Василевский
logoАлександр Самонов
logoДанил Алалыкин
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoНикита Зоркин
logoВиктор Козлов
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