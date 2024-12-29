Козлов о 2:0 с «Северсталью»: «Салават» играл сконцентрировано, с большим объемом работы, прессинговал. Была нацеленность на борьбу и стыки»
Уфимский клуб одержал победу со счетом 2:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ и вышел на 1-е место на Востоке.
– Хорошее начало, хорошие скорости с первой до последней минуты. Ребята прессинговали, Самонов провел 20-й матч на ноль в КХЛ. В концовке Василевский поймал на себя шайбу, это ключевой момент, когда команда играет друг за друга.
– Вы и хоккеисты были недовольны качеством игры с «Амуром». Сегодня остались довольны?
– Сегодня и соперник играл активно, это быстрая команда. Ребята двигали ногами, была нацеленность на борьбу и стыки на отличном уровне.
– Два раза сыграли с «Северсталью» на ноль. Как удалось сыграть так против атакующей команды?
– Хорошее действие всех игроков. Играли сконцентрировано, с большим объемом работы. Все ребята молодцы.
– Алалыкин в третьем матче подряд забивает. За счет чего он прибавил?
– Он молодец, работает. Он старается, мы работаем с игроками.
– Не было Зоркина, что с ним?
– Ротация, готовится к следующему матчу.
– Временно вышли на первое место в Восточной конференции. Что оно означает для вас?
– Ничего. Да, это хороший показатель для команды, но еще играть и играть. Самое важное начнется в плей-офф, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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