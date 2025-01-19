Плющев об уходе Перлини из «Спартака»: «Если нет других объяснений, геморроя или семейных обстоятельств – внутри команды есть проблемы, видимо»

Владимир Плющев высказался об уходе Брендана Перлини из «Спартака».

«Спартак» в воскресенье расторг контракт с 28‑летним Перлини по инициативе канадского хоккеиста. Форвард провел за клуб 4 матча. Позднее Перлини сообщил , что его уход связан с тяжелой адаптацией.

– Перлини покинул «Спартак». Что думаете?

– Видимо, внутри команды и коллектива есть какие‑то проблемы. Перлини принял свое решение, если только у него нет других объяснений, например, геморроя или семейных обстоятельств, как обычно всегда бывает. Другого выхода я не вижу, потому что через месяц после подписания контракта он попросил, чтобы его отпустили. Что‑то его не устраивает.

– Нужны ли такие легионеры в России, которые спустя короткое время уезжают?

– Есть люди, которые занимаются селекционной работой в «Спартаке», в «Динамо», в ЦСКА. Не ко мне вопрос. В свою сборную я всегда приглашал игроков, на которых я рассчитывал. Если берут игроков по какой‑то наводке или рекомендации, то какие ко мне вопросы.

– На что «Спартак» может претендовать в Кубке Гагарина?

– Затрудняюсь ответить, потому что внутри команды есть проблемы. То педагогикой занимаются, то еще чем‑то, то ведущее звено сидит на трибуне, то главный тренер говорит, что туристов в команде много. Мне сложно сказать, – сказал бывший главный тренер сборной России.