Аскаров пропустил 4 шайбы во 2-й раз в сезоне – 27 из 31 сэйва в матче с «Бостоном». Поражение – 6-е в 9 играх
Ярослав Аскаров отразил 27 бросков из 31 в матче с «Бостоном» (3:6).
5-й и 6-й голы «Брюинс» забили в пустые ворота в концовке игры. Таким образом, вратарь «Сан-Хосе» пропустил 4 шайбы во второй раз в сезоне.
Всего в 9 матчах текущего чемпионата НХЛ Аскаров потерпел 6 поражений при 3 победах, 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,58.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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