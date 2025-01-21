Аскаров пропустил 4 шайбы во 2-й раз в сезоне – 27 из 31 сэйва в матче с «Бостоном». Поражение – 6-е в 9 играх

Ярослав Аскаров отразил 27 бросков из 31 в матче с «Бостоном» (3:6).

5-й и 6-й голы «Брюинс» забили в пустые ворота в концовке игры. Таким образом, вратарь «Сан-Хосе » пропустил 4 шайбы во второй раз в сезоне.

Всего в 9 матчах текущего чемпионата НХЛ Аскаров потерпел 6 поражений при 3 победах, 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,58.