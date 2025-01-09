Аскаров примет участие в Матче звезд АХЛ-2025

Ярослав Аскаров выбран на Матч звезд АХЛ-2025.

Вратарь системы «Сан-Хосе » вошел в состав команды Тихоокеанского дивизиона.

Матч звезд АХЛ пройдет 2-3 февраля в Калифорнии.

В нынешнем сезоне АХЛ Ярослав Аскаров провел 14 матчей за «Барракуду », отражая в среднем 93,8% бросков при коэффициенте надежности 2,00.