Аскаров примет участие в Матче звезд АХЛ-2025
Ярослав Аскаров выбран на Матч звезд АХЛ-2025.
Вратарь системы «Сан-Хосе» вошел в состав команды Тихоокеанского дивизиона.
Матч звезд АХЛ пройдет 2-3 февраля в Калифорнии.
В нынешнем сезоне АХЛ Ярослав Аскаров провел 14 матчей за «Барракуду», отражая в среднем 93,8% бросков при коэффициенте надежности 2,00.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт АХЛ
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