Тренин подрался с Л’Эро на 2-й минуте матча «Миннесоты» и «Нэшвилла», отомстив за травму Сперджена. В первом периоде состоялись еще 2 боя

Яков Тренин подрался с Л’Эро на 2-й минуте матча «Миннесоты» и «Нэшвилла».

«Предаторс» обыграли «Уайлд» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Матч начался с двух драк – на 01:54 подрались форварды Яков Тренин («Миннесота ») и Закари Л’Эро («Нэшвилл»), а на 01:56 – форвард Маркус Фолиньо («Миннесота») и защитник Люк Шенн («Нэшвилл»).

В первом периоде состоялся и еще один бой – на 06:24 краги сбросили форварды Райан Хартман («Миннесота») и Марк Янковски («Нэшвилл»).

Тренин (10:30, 0:26, «минус 2») в итоге остался без очков. У него 1 бросок в створ, 1 силовой прием и 2 потери. В сезоне – 7 (3+4) баллов в 41 игре.

Напомним, что в предыдущем матче команд, состоявшемся 31 декабря прошлого года, Л’Эро получил матч-штраф за удар, нанесенный капитану «Уайлд» Джареду Сперджену. Игроку «Предаторс» дали 3 матча дисквалификации. Защитник «Миннесоты» после этого на лед не выходил.