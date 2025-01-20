«Авангард» проиграл «Салавату» и прервал серию из 6 побед подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке
«Салават» прервал серию «Авангарда» из 6 побед подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ги Буше проиграла со счетом 0:4 в выездном матче.
Таким образом, «Авангард» с 51 баллом в 46 матчах занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Салават» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Виктора Козлова идет 3-й на Востоке, набрав 62 очка в 46 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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