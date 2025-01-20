«Авангард» проиграл «Салавату» и прервал серию из 6 побед подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке

«Салават» прервал серию «Авангарда» из 6 побед подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше проиграла со счетом 0:4 в выездном матче.

Таким образом, «Авангард » с 51 баллом в 46 матчах занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Салават » выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Виктора Козлова идет 3-й на Востоке, набрав 62 очка в 46 матчах.