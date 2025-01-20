Агент Миски: «Хантер может вернуться в КХЛ. Он хочет играть, в России у него получалось на хорошем уровне»

Агент Хантера Миски не исключает, что вратарь может вернуться в КХЛ.

Напомним, в декабре «Динамо » расторгло контракт с 29-летним голкипером, который перешел в фарм-клуб «Айлендерс ».

В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 5 побед, пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 90,8% бросков. Также на счету вратаря одна игра на ноль.

«Думаю, если появится возможность, то Хантер может вернуться в КХЛ. Он хочет играть, в России у него получалось это на хорошем уровне.

Если какой-то из команд понадобится вратарь, то почему бы и нет. О России он отзывался положительно, в первую очередь о хоккее», – сказал агент Крис Макалпин.