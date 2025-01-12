Экс-вратарь «Динамо» Миска перешел в фарм-клуб «Айлендерс»

Вратарь Хантер Миска стал игроком «Бриджпорта».

Фарм «Айлендерс » в АХЛ подписал контракт с голкипером.

Напомним, в декабре Хантер Миска покинул «Динамо ».

В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 5 побед, пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 90,8% бросков. Также на счету вратаря одна игра на ноль.