Экс-вратарь «Динамо» Миска перешел в фарм-клуб «Айлендерс»
Вратарь Хантер Миска стал игроком «Бриджпорта».
Фарм «Айлендерс» в АХЛ подписал контракт с голкипером.
Напомним, в декабре Хантер Миска покинул «Динамо».
В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 5 побед, пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 90,8% бросков. Также на счету вратаря одна игра на ноль.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Бриджпорта»
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