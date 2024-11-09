Хантер Миска: «Овечкин в потрясающей форме. У него отличные шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне»

Хантер Миска высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 13 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.

«Овечкин в огне! Я смотрел последние пять-шесть игр «Вашингтона », он действительно в потрясающей форме. Александр был невероятен в этих матчах.

Я думаю, у него отличные шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне», – сказал американский вратарь «Динамо » Хантер Миска.