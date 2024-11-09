Хантер Миска: «Овечкин в потрясающей форме. У него отличные шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне»
Хантер Миска высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В 13 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.
«Овечкин в огне! Я смотрел последние пять-шесть игр «Вашингтона», он действительно в потрясающей форме. Александр был невероятен в этих матчах.
Я думаю, у него отличные шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне», – сказал американский вратарь «Динамо» Хантер Миска.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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