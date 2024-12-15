«Бостон» забрал Вальстрома с драфта отказов «Айлендерс». Энгвалл никого не заинтересовал
«Бостон» забрал форварда Оливера Вальстрома с драфта отказов «Айлендерс».
Ранее клуб с Лонг-Айленда выставил на уэйвер двух форвардов – Вальстрома и Пьерра Энгвалла. Ему нужно место под потолком зарплат для возвращения Мэтью Барзэла и Энтони Дюклера из списка травмированных.
24-летний Вальстром в итоге отправился в «Брюинс». В текущем сезоне у 11-го номера драфта НХЛ-2018 4 (2+2) очка в 27 играх при полезности «минус 6».
Всего в лиге – 220 матчей и 71 (36+35) очко. Контракт игрока с кэпхитом 1 млн долларов действует до конца сезона.
27-летний Энгвалл никого не заинтересовал и отправится в фарм-клуб «Айлендерс». В текущем сезоне у него 6 (3+3) очков в 20 играх.
Кроме того, швед провел 6 матчей в АХЛ за «Бриджпорт» и забросил 1 шайбу. Контракт игрока с кэпхитом 3 млн долларов действует до 2030 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Бостона»
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