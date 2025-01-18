Мильштейн о Симашеве: «Окончательного решения о том, что он уезжает в НХЛ, пока нет»

Агент Дэн Мильштейн высказался о возможном отъезде Дмитрия Симашева в НХЛ.

Симашев задрафтован «Аризоной» под общим шестым номером на драфте НХЛ-2023. В 2024 году франшиза переехала в Юту.

– Соответствует ли действительности информация, что Симашев уже принял решение об отъезде в НХЛ и может дебютировать в «Юте» уже в этом сезоне?

– Окончательного решения о том, что Симашев уезжает в НХЛ, пока нет, но в этом сезоне он никак не сыграет за «Юту». Во-первых, «Локомотив » (или молодежный клуб «Локо»), скорее всего, пройдет в плей-офф дальше, чем команда из Солт-Лейк-Сити. Это очевидно уже потому, что сезон КХЛ продлили на месяц.

Во-вторых, российские агенты игрока не выходили на связь с Ярославлем, обсуждая отъезд Симашева раньше, чем закончится его контракт в КХЛ.

В-третьих, у «Юты» в следующем сезоне уже семь защитников на больших односторонних контрактах. Нужно понимать, есть ли место в составе под Дмитрия . И надо смотреть, что «Юта» будет делать в дедлайн: продавать или покупать.

Никто не хочет, чтобы Симашев, если он уедет в «Юту», оказался бы надолго в фарм-клубе. Понятно, что решение будет за игроком, но нужно понимать всю ситуацию.

– Можно ли в переговорах выбить из «Юты» дополнительные бонусы?

– Выбивать здесь нечего. Они все стандартные в НХЛ по контракту новичка. Есть просто ориентир на подобные контракты ребят такого же амплуа, которые были выбраны рядом на драфте. Такой же будет и у Симашева, – сказал агент Дэн Мильштейн .