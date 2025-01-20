«Ротенберг делает все для смотрибельности хоккея. Чем бы журналисты занимались без него? Должен быть троллинг, что и делает Роман Борисович». Кожевников о тренере СКА

Александр Кожевников высказался о влиянии Романа Ротенберга на российский хоккей.

«Ротенберг делает все для смотрибельности хоккея. Чем бы журналисты занимались, если не Роман Борисович? А здесь у них есть поле, инфозлость. Должен быть троллинг, что и делает Роман Борисович. А у нас слушаешь пресс-конференции, а там одни и те же ответы.

Должны ли тогда другие тренеры брать пример с Ротенберга? Многие боятся сказать лишнего, потому что пресса потом их удалит. У каждого своя психология. Разин боится выступать. Он раньше давал скептицизма и всего. Раньше тоже троллил, но его удалили.

Тренеры должны быть более открытыми, должны шутить, троллить. Но это тоже зависит от вопросов, столько провокаторов есть... Тренерам надо поживее быть, чтобы высказывались. Самый живой, главный тролль из всех – Роман Борисович», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .