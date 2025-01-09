Александр Кожевников: «Ротенберг троллингом всколыхивает наше болото. Своими интервью он подогревает интерес к КХЛ, не дает ей быть в ступоре»
Тренер возглавляет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Ротенберг дает прекрасные пресс-конференции, ими он будоражит лигу. Многим это не нравится, но он своими интервью подогревает интерес к лиге, не дает ей быть в ступоре и в болоте. И привлекает интерес к своей персоне.
Так что он молодец, тут ничего не скажешь. Говорю без всякой иронии. Ротенберг берет и высказывает свое мнение, часто троллит людей. Своим троллингом он всколыхивает наше болото.
Меня тоже мало кто понимает, говорят, что я жесткий. Но я тоже часто троллю. Таким образом можно сконцентрировать на чем-то внимание.
Не должно быть тишины и благополучия. В хоккее должна быть изюминка, Роман Борисович это делает. Его приятно читать, он молодец», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
«Нас можно надломить, но нельзя сломать». Как Ротенберг объяснил 0:5 от «Спартака»
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