Александр Кожевников: «Ротенберг троллингом всколыхивает наше болото. Своими интервью он подогревает интерес к КХЛ, не дает ей быть в ступоре»

Александр Кожевников считает, что Роман Ротенберг подогревает интерес к КХЛ.

Тренер возглавляет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Ротенберг дает прекрасные пресс-конференции, ими он будоражит лигу. Многим это не нравится, но он своими интервью подогревает интерес к лиге, не дает ей быть в ступоре и в болоте. И привлекает интерес к своей персоне.

Так что он молодец, тут ничего не скажешь. Говорю без всякой иронии. Ротенберг берет и высказывает свое мнение, часто троллит людей. Своим троллингом он всколыхивает наше болото.

Меня тоже мало кто понимает, говорят, что я жесткий. Но я тоже часто троллю. Таким образом можно сконцентрировать на чем-то внимание.

Не должно быть тишины и благополучия. В хоккее должна быть изюминка, Роман Борисович это делает. Его приятно читать, он молодец», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

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