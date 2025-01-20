Илья Карпухин: «СКА – одна из лучших организаций в КХЛ, все на высоком уровне. Мы смотрим много видео, видеоанализ задействован по полной»
По ходу сезона защитник перешел в СКА из «Трактора».
– Расскажи, как прошел обмен из «Трактора» в СКА?
– Мы были на связи с главным тренером команды Романом Ротенбергом. Он звонил мне как главный тренер сборной.
У тренерского штаба есть такая практика – связываться со всеми кандидатами в главную команду.
Потом у петербургского клуба возникла заинтересованность во мне и был произведен обмен на Василия Глотова и Арсения Коромыслова.
– Коммуникация с главным тренером есть и в СКА?
– Разумеется. Причем это работает не только в одну сторону, когда тренер может вызвать тебя на разговор. Ты тоже можешь связаться с ним в любое время, обсудить многие вещи.
С точки зрения коммуникации СКА – очень открытый клуб. Это касается всего тренерского штаба, с которым всегда складываются честные доверительные отношения, что очень важно для игроков.
У тренеров есть четкое разделение обязанностей, и любой игрок может подойти к любому специалисту по интересующему его вопросу: по защитникам – к одному, по большинству – к другому и так далее.
Вообще, СКА – одна из лучших организаций в лиге. Здесь все на очень высоком уровне. Мы смотрим очень много видео, в команде подробный разбор всех моментов.
Как общекомандных, так и своих смен: видеоанализ задействован по полной.
После каждого матча можно получить нарезку своих смен и, если надо, обсудить их с тренерским штабом, – сказал Илья Карпухин.
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