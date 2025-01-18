Карпухин о поражениях СКА: «Мы можем выйти только единым кулаком из непростой ситуации. Спасибо соперникам, что указывают нам на ошибки. Нас это закалит и сделает сильнее»

Илья Карпухин высказался по поводу серии поражений СКА.

Команда Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

«Непростая ситуация, конечно. Из нее мы можем выйти только все вместе. Не поодиночке, а только единым кулаком. Уверен, нас это закалит и сделает сильнее.

Нужно преодолеть эту ситуацию. Через трудности мы становимся лучше. Спасибо соперникам, что указывают нам на наши ошибки.

Сделаем выводы и станем лучше», – сказал защитник СКА Илья Карпухин.