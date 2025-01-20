Ремпе провел 7-ю драку в НХЛ за 28 игр – с Зекаем из «Монреаля». У 22-летнего форварда «Рейнджерс» 102 минуты штрафа в лиге

Мэтт Ремпе провел 2-ю драку в сезоне НХЛ – с Арбером Зекаем из «Монреаля».

Форвард «Рейнджерс» подрался с защитником «Канадиенс» в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ (4:5 ОТ).

22-летний канадец получил по итогам эпизода 7 минут штрафа (5 – за драку, 2 – за грубость).

В текущем сезоне у него 1 (0+1) очко в 11 играх при 31 минуте штрафа. За карьеру в лиге – 3 (1+2) балла в 28 играх при 102 минутах штрафа и 7 драках.

Добавим, что 23-летний Зекай, проводящий 3-й сезон в лиге, набрал 254 минуты штрафа в 138 играх при 28 (9+19) очках.

87% посетителей портала Hockey Fights отдали победу в бою игроку «Канадиенс», 8% проголосовали за Ремпе, еще 5% - за ничью.