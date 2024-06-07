Ремпе о 2-м сезоне в НХЛ: «Хочу вносить больший вклад в игру «Рейнджерс». Поработаю над катанием, над передачами. Над драками тоже – мне это нравится»

Теги драки Рейнджерс НХЛ Мэтт Ремпе Хоккей

Мэтт Ремпе заявил, что не собирается отказываться от драк.

В дебютном сезоне в НХЛ 21-летний нападающий «Рейнджерс» провел 17 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка и 71 минуту штрафа при среднем времени на льду 05:37. 

«В следующем сезоне хочу вносить больший вклад, каждый вечер выходить на лед на 8-12 минут в своей роли. Я начинал в центре, сейчас могу играть и там, и на краю. Хочу быть по-настоящему хорошим игроком. Что касается игры в защите, то хочу выходить в меньшинстве, но это еще нужно заслужить. 

Я поработаю над своим катанием, умением контролировать шайбу, над передачами – над каждым аспектом игры. Над драками тоже. Мне нравится эта часть игры, и я продолжу над ней работать.

Я могу назвать себя трудолюбивым парнем. Меня выбрали в шестом раунде драфта, и я всегда превосходил ожидания», – сказал Ремпе

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