Пашков о календаре «Спартака»: «13 игр подряд на выезде могут ввергнуть их в функциональную яму, из которой они еще долго могут не выкарабкаться. Грубейшая ошибка составителей расписания»

Александр Пашков высказался о календаре «Спартака».

– Вы уже не раз говорили о календаре чемпионата, настолько он динамичный и быстрый, что мешает, прежде всего, росту мастерства молодых игроков. Как можно было сделать такой календарь, что «Спартак» 13 матчей, почти полтора месяца проведет на выезде?

– Это грубейшая ошибка составителей расписания чемпионата КХЛ! 13 игр подряд на выезде могут ввергнуть красно-белый клуб в функциональную яму, из которой они еще долго могут не выкарабкаться. Первая после долгого времени домашняя встреча с «Автомобилистом» наглядно показала, насколько тяжелой и уставшей выглядела эта московская команда.

Что касается плотности игр и межигровых пауз, то их – недостаточно! Должен быть месячный цикл из 6-7 матчей, который, безусловно, оставляет время и для отдыха, и для тренировочной работы. 12-13 игр за месяц, конечно, это перебор. Игроки приходят в такое состояние, когда они не могут демонстрировать все свое мастерство, да и тренироваться нормально нельзя в таком состоянии.

Надо играть 6-7 матчей за 25-30 дней и шестимесячный турнир вполне реален. В таком режиме, безусловно, игроки будут расти. В таком ритме, как сейчас, я не вижу серьезного роста мастерства у российских хоккеистов, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.