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Купер о Кучерове: «Это игрок поколения, он особенный. Не хватит времени описать, что он значит для «Тампы» и НХЛ»

Джон Купер оценил значение Никиты Кучерова для НХЛ.

Нападающий «Тампы» отдал 600-ю голевую передачу за клуб в рамках регулярного чемпионата НХЛ в матче с «Детройтом» (5:1). По числу ассистов в истории «Тампы» он уступает только Виктору Хедману (601 передача).

«Не хватит времени, чтобы описать, что Куч значит для этой команды и, откровенно говоря, для всей лиги.

Он игрок поколения, и, надеюсь, мы увидим еще сотни таких. Это просто элитный игрок, он особенный», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
logoНикита Кучеров
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