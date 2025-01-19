Кросби обошел Дионна и единолично занял 11-е место по ассистам в истории НХЛ – 1041. До Хоу – 8 передач

Сидни Кросби обошел Марселя Дионна и занял 11-е место по ассистам в истории НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» 37-летний форвард «Питтсбурга » сделал голевой пас, который стал для него 1041-м в 1320 матчах за карьеру в рамках регулярок.

По этому показателю Кросби превзошел Дионна (1040 в 1348 играх) и вышел на единоличное 11-е место в истории лиги. На 10-й позиции идет Горди Хоу (1049 в 1767).

Также в топ-10 идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337) и Стив Айзерман (1063 в 1514).

В текущем сезоне на счету Кросби 49 (12+37) очков в 48 матчах при полезности «минус 19».