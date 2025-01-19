Гайлик о серии поражений СКА: «Надо уделить «подворотной» игре больше внимания, знаете, есть такая? Есть зонная оборона, есть персональная. Вот ее СКА надо улучшить»
Армейцы проиграли четыре матча подряд и занимают седьмое место в Западной конференции, набрав 55 очков за 45 игр.
– Бывают такие периоды в сезоне, причем у всех команд КХЛ. Тренеры СКА ищут оптимальный состав, разбираются в ошибках.
– Все СКА критикуют, а вы говорите: все нормально.
– А чего ругать? Зачем? Ругать можно всех. Мы живем в каком мире? Его только ругать можно.
– Чтобы тренеры и хоккеисты СКА лучше работали, исправляли ошибки.
– Они и так работают. Бывают такие полосы, я говорю. Главное – все проанализировать и выйти как можно быстрее из этой ситуации.
– Армейцы много пропускают: 137 шайб в 45 матчах. Какие проблемы тут видите?
– Надо уделить больше внимания «подворотной» игре. Знаете, есть такая? Есть зонная оборона, есть персональная. Вот ее СКА надо улучшить. Чтобы не давать соперникам пространства у ворот.
– А так все хорошо у СКА? В плей-офф попадет?
– Конечно! Тут вопросов нет. Лидеры вернутся в строй, и команда будет совсем другой, вот увидите.
– Вы про Евгения Кузнецова?
– И про него тоже.
– Без него СКА слабее?
– Нельзя сказать, что слабее. Каждый игрок вносит свою лепту. Все могут быть сегодня слабее, на следующий день – сильнее. Сейчас не надо форсировать форму, рисковать травмированными.
Главное, подготовиться к плей-офф и показать себя там, – сказал бывший защитник СКА Юрий Гайлик.
Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА – 3-й по броскам и проценту реализации в КХЛ. Армейцы идут на 7-м месте Запада и на 12-м во всей лиге
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