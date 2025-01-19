Бардаков о серии поражений: «В СКА нормальная атмосфера. Нет на кого-то обид, не надо искать виноватых. Вся команда проигрывает и вся выигрывает. Все нормально»
Захар Бардаков рассказал об атмосфере в СКА.
Команда тренера Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд.
– Какая атмосфера сейчас в команде? Четвертое поражение кряду, много пропускаете...
– Да нормальная атмосфера. Обычная, рабочая. Бывают такие серии. Не делал бы акцент на том, что много пропускаем. Если проигрываешь, то все равно теряешь два очка.
Нет на кого-то обид, не надо искать виноватых. Вся команда проигрывает, вся команда выигрывает. Все нормально, работаем.
– Седьмое место на Западе давит на игроков?
– На меня точно не давит. Я в СКА уже четвертый год, были разные места. Разницы нет никакой, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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