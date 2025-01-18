Гру о 4:2: «Лучшим периодом «Трактора» был третий – мы были лучше в плане катания и диктовали ход матча. В первые два «Нефтехимик» нас переигрывал»
Бенуа Гру оценил победу над «Нефтехимиком» (4:2).
«Думаю, в первые два периода соперник нас переигрывал, но Мыльников держал нас в игре. С нашей стороны лучшим периодом был третий, мы были лучше в плане катания и диктовали ход матча.
Не могу не отметить дебют Рольгизера, он отлично себя проявил. Нам стоит понять, что как команде нам стоит становиться лучше по ходу сезона», – сказал тренер «Трактора».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Трактора»
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