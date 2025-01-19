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  • Детский тренер Овечкина: «Не скажу, что он был талантливым, Александр добился всего желанием и характером. Он был как заводной поезд – завел на 10 часов, столько и будет бегать»
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Детский тренер Овечкина: «Не скажу, что он был талантливым, Александр добился всего желанием и характером. Он был как заводной поезд – завел на 10 часов, столько и будет бегать»

Детский тренер Александра Овечкина сравнил форварда с заводным поездом.

«Он был очень работоспособный мальчик. Не могу сказать, что талантливый, но за счет работоспособности, желания, старания и характера он добился всего.

В первую очередь благодаря родительскому воспитанию, во вторую – благодаря одаренности. Родители научили его дисциплинированности, что и дало результат.

У него был такой ресурс, схожий с заводным поездом – условно, завел его на 10 часов, он и будет столько бегать.

Ни Михаил, ни Татьяна в тренировочный процесс не вмешивались, полностью доверяли тренерам. Наоборот, они общались с тренерами на дружеской ноте», – сказал бывший тренер детской школы «Динамо» Алексей Калинцев.

Овечкин, Бэкстрем, Оши и Карлсон вошли в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет, Кузнецов, Орлов и Гончар – во 2-ю

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoАлександр Овечкин
детский хоккей
logoДинамо Москва
logoВашингтон
ТАСС
logoНХЛ
Татьяна Овечкина
Михаил Овечкин
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