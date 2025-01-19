Детский тренер Овечкина: «Не скажу, что он был талантливым, Александр добился всего желанием и характером. Он был как заводной поезд – завел на 10 часов, столько и будет бегать»
Детский тренер Александра Овечкина сравнил форварда с заводным поездом.
«Он был очень работоспособный мальчик. Не могу сказать, что талантливый, но за счет работоспособности, желания, старания и характера он добился всего.
В первую очередь благодаря родительскому воспитанию, во вторую – благодаря одаренности. Родители научили его дисциплинированности, что и дало результат.
У него был такой ресурс, схожий с заводным поездом – условно, завел его на 10 часов, он и будет столько бегать.
Ни Михаил, ни Татьяна в тренировочный процесс не вмешивались, полностью доверяли тренерам. Наоборот, они общались с тренерами на дружеской ноте», – сказал бывший тренер детской школы «Динамо» Алексей Калинцев.
Овечкин, Бэкстрем, Оши и Карлсон вошли в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет, Кузнецов, Орлов и Гончар – во 2-ю
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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