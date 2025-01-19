Василевский в 9-й раз подряд выиграл 20+ матчей за регулярку в НХЛ. Рекорд с сезона-1980/81 у Лундквиста – 13 лет

Андрей Василевский в девятый раз подряд выиграл 20+ игр за сезон в НХЛ.

Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Детройта ». Голкипер «Тампы » отразил 39 из 40 бросков и стал второй звездой матча.

Победа стала для 30-летнего россиянина 20-й за 35 игр текущего сезона. Василевский в девятый раз подряд добрался до этой отметки.

По данному показателю с сезона-1980/81 он сравнялся с Коннором Хеллибаком («Виннипег»), Томашем Вокоуном, Роберто Луонго, Эдом Белфором и Патриком Руа .

Василевского опережают только Крис Осгуд (10 сезонов подряд с 20 и более победами), Мартин Бродер (12 сезонов) и Хенрик Лундквист (13 сезонов).

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