Василевский отразил 39 из 40 бросков «Детройта» и стал 2-й звездой матча. Победа – 20-я в 35 играх в сезоне
Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков «Детройта» и стал 2-й звездой матча.
Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (5:1).
Победа стала для 30-летнего россиянина 20-й в 35 играх в текущем сезоне (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,35).
Отметим, что Василевский достиг отметки 20 выигранных матчей в 9-м сезоне подряд.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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