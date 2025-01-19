Василевский отразил 39 из 40 бросков «Детройта» и стал 2-й звездой матча. Победа – 20-я в 35 играх в сезоне

Андрей Василевский отразил 39 из 40 бросков «Детройта» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Тампы » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (5:1). Победа стала для 30-летнего россиянина 20-й в 35 играх в текущем сезоне (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,35). Отметим, что Василевский достиг отметки 20 выигранных матчей в 9-м сезоне подряд.