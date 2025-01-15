Величкин сравнил Овечкина и Малкина: «Женя более умный игрок, у него фантастические руки, катание лучше. Саша мощный, пробивной, как танк. Они равнозначные звезды»
Геннадий Величкин сравнил игровые навыки Александра Овечкина и Евгения Малкина.
«Овечкин гораздо меньше травм получал в карьере. Он ростом пониже, поплотнее. Я считаю, они равнозначные звезды для нашего и мирового хоккея. Рассуждать, кто первый, кто второй – неправильно. Они разные. У каждого свои достоинства.
Малкин более тонкий, умный, рукастый хоккеист. У него катание лучше. Саша мощный, пробивной, как танк. Он не видит вокруг себя препятствий ни в лице защитников, ни нападающих. Таран не для Малкина.
Где Саша протаранит, Женя обманет в игровом плане. Два-три толчка ногами – и Женя обошел всех. И главное, у него фантастические руки», – сказал бывший генеральный директор «Металлурга» Геннадий Величкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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