Величкин сравнил Овечкина и Малкина: «Женя более умный игрок, у него фантастические руки, катание лучше. Саша мощный, пробивной, как танк. Они равнозначные звезды»

Геннадий Величкин сравнил игровые навыки Александра Овечкина и Евгения Малкина.

«Овечкин гораздо меньше травм получал в карьере. Он ростом пониже, поплотнее. Я считаю, они равнозначные звезды для нашего и мирового хоккея. Рассуждать, кто первый, кто второй – неправильно. Они разные. У каждого свои достоинства.

Малкин более тонкий, умный, рукастый хоккеист. У него катание лучше. Саша мощный, пробивной, как танк. Он не видит вокруг себя препятствий ни в лице защитников, ни нападающих. Таран не для Малкина .

Где Саша протаранит, Женя обманет в игровом плане. Два-три толчка ногами – и Женя обошел всех. И главное, у него фантастические руки», – сказал бывший генеральный директор «Металлурга» Геннадий Величкин .